Лавров: немедленное завершение СВО на Украине значило бы забвение первопричин

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на призывы американской стороны «немедленно остановить» боевые действия на Украине. По его словам, это не устранило бы первопричины кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Немедленное прекращение огня, о котором сейчас стали вновь вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС). — что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима».

Господин Лавров добавил, что идея немедленного прекращения огня также противоречит договоренностям на Аляске. Российская сторона, подчеркнул министр, не изменила свой взгляд на ситуацию после саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский министр не раз обозначал, что Россия считает первопричинами конфликта. Среди них — расширение НАТО на Восток и «истребление» всего русского на Украине (языка, культуры и религии).