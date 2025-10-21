Лавров объяснил призыв Европы к перемирию на Украине фразой «шапка сгорела»
После упоминания важности «стратегического поражения» России президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стали призывать к немедленному прекращению огня на Украине. Сразу понятно, зачем это перемирие нужно, поэтому на ЕС «шапка сгорела», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе, имея в виду, он это произнес публично, никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму»,— уточнил министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Перемирие, по словам господина Лаврова, будет означать не только поставки вооружения Украине, но и стимуляцию «террористических действий» в виде ударов по гражданской инфраструктуре России.