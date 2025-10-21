Лавров объяснил призыв Европы к перемирию на Украине фразой «шапка сгорела»

После упоминания важности «стратегического поражения» России президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стали призывать к немедленному прекращению огня на Украине. Сразу понятно, зачем это перемирие нужно, поэтому на ЕС «шапка сгорела», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе, имея в виду, он это произнес публично, никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму»,— уточнил министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Перемирие, по словам господина Лаврова, будет означать не только поставки вооружения Украине, но и стимуляцию «террористических действий» в виде ударов по гражданской инфраструктуре России.