Лавров удивился сообщениям СМИ о переносе встречи Путина и Трампа в Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что с удивлением воспринял публикацию телеканала CNN о переносе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа после телефонного разговора министра с американским госсекретарем Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славятся»,— пояснил Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, зарубежные СМИ в целом тяготеют не к аналитической работе, а к «простеньким лозунгам», которые «вдалбливаются» в читателя.

Как писал CNN со ссылкой на источник, «российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса», поэтому Марко Рубио едва ли одобрит встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. В таком же ключе телеканал сообщал о переносе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио. CNN объяснял решение «разными ожиданиями» сторон по вопросу украинского урегулирования. Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала публикацию телеканала «инфобалаганом», частью которого российским СМИ лучше не становиться.