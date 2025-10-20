Главные новости за 20 октября. Кавказ

Управление городским хозяйством администрации Кисловодска объявило торги на снос десяти аварийных зданий. Стоимость контракта составляет 10,8 млн руб. Согласно проекту договора, под снос пойдут строения по переулкам Дарьяльскому, 14, Узкому, 3 «А», 3 «Б» и 7, улицам Ксении Ге, Октябрьской, 55, Терской, 31, Тюленева, 12, Фрунзе, 15, а также Шаумяна, 17.

В Кабардино-Балкарии реализуют крупный инфраструктурный проект — возведение Баксанского группового водопровода общей протяженностью 79 км. На территории Баксанского района идет первый этап — прокладка более 41 км сетей. Качественное водоснабжение получат около 40 тыс. человек из сел Заюково, Атажукино, Псычох, Баксаненок и Исламей.

Ленинский районный суд Оренбурга начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Следствие обвиняет Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии строгого режима «Черный дельфин», в попытке дать взятку сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области через своего адвоката в размере более 3 млн руб.

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев увел команду с поля во время матча Леон — второй лиги против московского «Велеса» из-за несогласия с судейством. Инцидент произошел в середине первого тайма, когда был назначен пенальти в ворота «Алании».

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали радикала, планировавший совершить теракт в здании администрации Георгиевска. По заданию куратора фигурант после осмотра места возможного террористического акта, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Осуществить задуманное задержанный не успел, т.к. был задержан сотрудниками ФСБ.

В Ставрополе антимонопольная служба оштрафовала агентство «Русмедиа» за размещение рекламы в лифтах без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистами.