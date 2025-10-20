Футболисты владикавказской «Алании» ушли с поля из-за несогласия с судьей

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев увел команду с поля во время матча Леон — второй лиги против московского «Велеса» из-за несогласия с судейством. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: пресс-служба ФК «Алания» (Владикавказ)

Инцидент произошел в середине первого тайма, когда был назначен пенальти в ворота «Алании». После этого Спартак Гогниев увел своих игроков с поля, но через пять минут они вернулись. Матч во Владикавказе продолжился, он завершился победой «Велеса» со счетом 4:0

Наталья Белоштейн