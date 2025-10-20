В Кисловодске на снос 10 аварийных зданий направят почти 11 млн рублей

Управление городским хозяйством администрации Кисловодска объявило торги на снос десяти аварийных зданий. Стоимость контракта составляет 10,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно проекту договора, под снос пойдут строения по переулкам Дарьяльскому, 14, Узкому, 3 «А», 3 «Б» и 7, улицам Ксении Ге, Октябрьской, 55, Терской, 31, Тюленева, 12, Фрунзе, 15, а также Шаумяна, 17

Кроме демонтажа зданий, подрядчику предстоит обеспечить безопасность на площадках и вывоз строительных отходов на лицензированные полигоны. Все работы он должен выполнить до 12 декабря 2025 года.

Наталья Белоштейн