ФСБ задержала подозреваемого в организации теракта в администрации Георгиевска

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали радикала, планировавший совершить теракт в здании администрации Георгиевска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ФСБ.

Уточняется, что по заданию куратора фигурант после осмотра места возможного террористического акта, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Осуществить задуманное задержанный не успел, т.к. был задержан сотрудниками ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

Наталья Белоштейн