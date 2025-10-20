В Ставрополе УФАС оштрафовало агентство за рекламу в лифтах без предупреждений

В Ставрополе антимонопольная служба оштрафовала агентство «Русмедиа» за размещение рекламы в лифтах без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистами. Об этом сообщает краевое управление УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты ведомства установили, что исходный макет баннера в лифтах жилого дома содержал предупредительную надпись, но реклама была выполнена на темном фоне, шрифт текста «имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом» был напечатан также черным цветом.

При печати листовок в типографии произошло еще большее затемнение, что полностью затруднило восприятие предупреждения даже при ближайшем рассмотрении.

«Ставропольское УФАС пришло к выводу об отсутствии информации, указанной темным шрифтом на темном фоне, поскольку потребители рекламы просто не могли ее прочитать», — говорится в сообщении.

ООО «Русмедиа» могли принять меры для исправления ситуации, но не сделали этого. Сумма штрафа составила 100 тыс. руб. Уточняется, что компания неоднократно привлекалась ставропольским УФАС к ответственности за нарушение рекламного законодательства.

Константин Соловьев