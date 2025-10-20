Экс-сенатора Рауфа Арашукова будут судить по еще одному делу

Ленинский районный суд Оренбурга начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, пишет ТАСС.

Следствие обвиняет Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии строгого режима «Черный дельфин», в попытке дать взятку сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области через своего адвоката в размере более 3 млн руб. Эта сумма должна была обеспечить ему дополнительные привилегии: неограниченные звонки родственникам, дополнительные свидания, передачу продуктов и предметов, возможность выбора сокамерника и места работы внутри колонии.

По версии следствия, попытка передачи денег происходила с июля по октябрь 2024 года. Одного из сотрудников колонии вовлекли в эту схему, однако он сообщил о ней правоохранительным органам, и разговор с предложением взятки был зафиксирован на видео спецслужбами. По материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело, и первая выездная судебная сессия уже состоялась непосредственно в исправительном учреждении.

Рауф Арашуков отвергает все обвинения и на суде назвал их провокацией. Он утверждает, что видеозапись вырвана из контекста, а условия содержания в колонии намеренно делают для него невыносимыми. Несмотря на возбуждение нового дела, экс-сенатора оставили в одиночной камере колонии, а не этапировали в СИЗО, как принято в таких случаях.

Экс-сенатор и его отец были приговорены в 2022 году к пожизненному заключению за создание преступной организации, серию убийств и хищение газа. Сам он был задержан в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации.

Станислав Маслаков