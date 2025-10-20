В КБР прокладывают 41 км водопроводных сетей для пяти сел

В Кабардино-Балкарии реализуют крупный инфраструктурный проект — возведение Баксанского группового водопровода общей протяженностью 79 км. Работы ведутся в рамках федеральной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, на территории Баксанского района идет первый этап — прокладка более 41 км сетей. Качественное водоснабжение получат около 40 тыс. человек из сел Заюково, Атажукино, Псычох, Баксаненок и Исламей.

«Проект предусматривает создание 12 площадок для размещения резервуаров с чистой водой. В Исламее завершается возведение основания и армирование площадки для резервуара, после чего начнется установка оборудования. Первый этап планируют завершить к концу 2025 года»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко