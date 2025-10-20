Песков об обмене территориями, заморозке конфликта и приезде Зеленского в Будапешт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, в какой стадии находится подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште. Также он прокомментировал предложение Дональда Трампа России и Украине «остановиться на текущей линии фронта и договориться» и заявление Владимира Зеленского о готовности приехать на переговоры в Венгрию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

О саммите в Будапеште

В ближайшее время начнется полномасштабная работа по подготовке условий для саммита Путина и Трампа в Будапеште.

Внешнеполитические ведомства России и США проведут работу перед встречей Путина и Трампа.

Пока нет никакой детализации о возможном присутствии Украины и стран Европы на саммите в Венгрии.

На саммите Россия рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США.

Москва продолжит общение с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа.

Достаточно теплые и весьма конструктивные отношения Путина и Трампа с президентом Виктором Орбаном помогли выбору Будапешта для саммита.

Об украинском урегулировании

Позиция Украины полна противоречий. Все это не способствует процессу мирного урегулирования, а затрудняет его.

Позиция России и Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна.

Тема заморозки конфликта неоднократно проднималась. Переговорная линия РФ о возможности остановки конфликта с Украиной по линии фронта не меняется.

Кремль не комментирует публикации о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.

О решении США по поставкам Украине «Томагавков»

На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть.

Мы слушаем заявления из Вашингтона о «Томагавках», так и ориентируемся.

О ситуации вокруг СВПД