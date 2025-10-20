Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков об обмене территориями, заморозке конфликта и приезде Зеленского в Будапешт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, в какой стадии находится подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште. Также он прокомментировал предложение Дональда Трампа России и Украине «остановиться на текущей линии фронта и договориться» и заявление Владимира Зеленского о готовности приехать на переговоры в Венгрию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О саммите в Будапеште

  • В ближайшее время начнется полномасштабная работа по подготовке условий для саммита Путина и Трампа в Будапеште.
  • Внешнеполитические ведомства России и США проведут работу перед встречей Путина и Трампа.
  • Пока нет никакой детализации о возможном присутствии Украины и стран Европы на саммите в Венгрии.
  • На саммите Россия рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США.
  • Москва продолжит общение с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа.
  • Достаточно теплые и весьма конструктивные отношения Путина и Трампа с президентом Виктором Орбаном помогли выбору Будапешта для саммита.

Об украинском урегулировании

  • Позиция Украины полна противоречий. Все это не способствует процессу мирного урегулирования, а затрудняет его.
  • Позиция России и Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна.
  • Тема заморозки конфликта неоднократно проднималась. Переговорная линия РФ о возможности остановки конфликта с Украиной по линии фронта не меняется.
  • Кремль не комментирует публикации о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.

О решении США по поставкам Украине «Томагавков»

  • На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть.
  • Мы слушаем заявления из Вашингтона о «Томагавках», так и ориентируемся.

О ситуации вокруг СВПД

  • Ситуация с совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе очень сложная. Неконструктивная позиция европейцев ее только усложняет.
  • У Запада нет оснований для оказания чрезмерного давления на суверенный Иран.
  • Россия считает, что нужно вести переговоры всем.
  • Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.

Новости компаний Все