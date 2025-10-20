Песков назвал противоречивой позицию Украины по мирному урегулированию

Противоречивые заявления властей Украины мешают процессу мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти противоречия ... конечно же, они не способствуют этому процессу,— сказал господин Песков на брифинге,— скорее наоборот, затрудняют».

Он подчеркнул, что позиция России остается последовательной, она «хорошо известна». Дмитрий Песков уточнил, что Москва продолжает «общение с американцами» по этой теме. Что касается возможного участия Украины и стран ЕС в саммите президентов России и США в Венгрии, «детализации» на этот счет пока нет, добавил он.