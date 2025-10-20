Кремль отслеживает заявления о поставках «Томагавков» Киеву

В Кремле следят за заявлениями о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никакого официального уведомления о финальном решении в Кремле не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На этот счет каких-то официальных не может быть каких-то уведомлений,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, уведомляют ли Россию о решении по передаче ракет. — Мы слышим и слушаем заявления на этот счет, вот так и ориентируемся».

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о возможной поставке дальнобойных ракет Tomahawk Украине пока не принято.

По итогам переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне на прошлой неделе портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Вашингтон не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. По словам собеседников издания, переговоры президентов США и Украины «были непростыми». Источники также рассказали, что Владимир Зеленский «давил» на Дональда Трампа, но тот «не проявил гибкости». Агентство Reuters сообщало, что беседа разочаровала Владимира Зеленского, так как он рассчитывал получить крылатые ракеты Tomahawk.

О развитии ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Анастасия Домбицкая