Песков отказался комментировать публикации о планах по обмену территориями

Кремль отказался комментировать детали недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «всю информацию, которую мы хотели дать ... мы дали».

«Больше нам сообщить нечего», — сказал господин Песков.

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что президенты России и США обсуждали возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса в обмен на территориальные уступки России в Херсонской и Запорожской областях. Также СМИ писали, что на переговорах в Белом доме 17 октября от президента Украины Владимира Зеленского якобы потребовали пойти на территориальные уступки.