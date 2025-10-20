Песков анонсировал начало полномасштабной подготовки к саммиту в Венгрии

В ближайшее время начнется полномасштабная работа по подготовке условий для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что в настоящее время подготовка в полном объеме еще не начата.

«Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты,— заверил Дмитрий Песков. — Но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата». «Она будет начинаться только сейчас»,— добавил он.

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время в столице Венгрии Будапеште. Об этом лидеры договорились во время телефонного разговора 16 октября. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что эта встреча повышает шансы на достижение мира.

Анастасия Домбицкая