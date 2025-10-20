Песков назвал очень сложной ситуацию с переговорами по ядерной программе Ирана

В Кремле назвали «очень сложной» текущее положение дел с всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. В России считают, что ситуацию обостряет «неконструктивная позиция европейцев», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация со всеобъемлющим документом очень сложная, неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня»,— сказал он журналистам.

«Мы считаем, что нужно вести переговоры всем»,— обозначил позицию России Дмитрий Песков.

18 октября истек срок действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в 2015 году в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В полной мере договоренности выполнены не были. В Вашингтоне заверяют, что готовы заново договариваться с Тегераном. Иранская сторона неоднократно подчеркивала, что не считает конструктивным подход США к ядерной программе Ирана.

Анастасия Домбицкая