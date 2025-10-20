Песков прокомментировал возможность участия Украины в саммите в Венгрии

Пока никаких деталей о возможном присутствии Украины и стран Европы на саммите президентов России и США в Венгрии нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос «Ъ». Он также не привел конкретики о планах сторон подписать какие-либо документы. Все станет ясно в процессе подготовки саммита, подчеркнул представитель Кремля.

«Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента акцентировал внимание на том, что впереди предстоит много работы. «Ведомства будут работать над этим – тогда найдутся ответы на ваши вопросы»,— указал он.

16 октября после телефонного разговора с президентом РФ президент США объявил, что в Будапеште пройдут российско-американские переговоры. Точная дата саммита пока неизвестна, однако он может состояться в течение ближайших двух недель. Венгерская и российская стороны уже объявили о начале подготовки к мероприятию.

Анастасия Домбицкая