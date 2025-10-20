Лувр сегодня частично возобновит работу после ограбления

Лувр сегодня возобновит работу после вчерашнего ограбления. Часть экспозиции будет закрыта, сообщает французский канал BFMTV. В пресс-службе музея уточнили, что Лувр откроется в 9:00 по местному времени (10:00 мск). Какие именно зоны недоступны для посещения, неизвестно.

19 октября Лувр подвергся ограблению. Воры, проникнув в музей через окно, взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где выставлены сокровища французской монархии. Прокуратура Парижа выдвинула две основные версии ограбления: оно могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег. Глава МВД Франции Лоран Нуньес допустил, что Лувр ограбили иностранцы.

