Воры у «Врат искусств»

Из Лувра украдены сокровища французских императриц и королев

Утром 19 октября Лувр, один из самых охраняемых музеев Франции, стал жертвой дерзкого ограбления, уже окрещенного прессой «ограблением века». Воры, проникнув в музей через окно, взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где выставлены сокровища французской монархии.

Воры проникли в Лувр средь бела дня и на глазах у всех, воспользовавшись подъемником

Фото: Thibault Camus / AP

Криминалисты изучают окно, через которое в музей проникли преступники

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сотудник полиции у крана, который подогнали к Лувру грабители

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Полиция на винтовой лестнице пирамиды Лувра

Фото: Joan Carpenter Maccracken / Reuters

Ограбление, о котором утром объявила министр культуры Рашида Дати, произошло во время работы музея. Около 9:30 четверо злоумышленников подогнали к углу здания, выходящему на Сену, подъемник, который в Париже обычно используют для доставки мебели при переездах. Появление таких механических лестниц — обычное дело в городе, особенно рядом со строительным забором, закрывающим вход в Квадратный двор Лувра через так называемые Врата искусств.

Как рассказывает свидетель происшествия, находившийся в этот момент на набережной Франсуа Миттерана, два человека в желтых рабочих жилетах стремительно поднялись по лестнице, распилили решетки, выбили окно балкона на втором этаже и проникли внутрь.

Когда они вернулись, четверка на двух мощных скутерах рванула по набережной к выезду из Парижа.

За высоким окном второго этажа расположена Галерея Аполлона, где выставлены ювелирные реликвии французской монархии. Отреставрированная и открытая в 2020 году, галерея эта — не просто музейный зал, а один из символов французского классического искусства и самого французского государства. Созданная в XVII веке как прообраз Зеркальной галереи Версаля, она хранит то, что осталось от королевской сокровищницы, основанной Франциском I еще в 1532 году и пополнявшейся Людовиками и Наполеонами. Коллекция, пережившая революции и реставрации, была почти полностью распродана государством в 1887 году. Из 20 тыс. камней и украшений уцелели лишь несколько, представленных в больших витринах галереи под фресками плафона между стенами, украшенными гобеленами. Именно эти витрины стали целью грабителей.

Окно, через которое злоумышленники проникли в музей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеза, операция длилась всего семь минут, а преступники, «опытная и хорошо экипированная команда», тщательно готовились, провели разведку и действовали с хирургической точностью. Они использовали дисковую пилу, чтобы вскрыть окно второго этажа и разбить витрины, где хранились украшения из коллекции коронных бриллиантов Франции.

Как рассказывают посетители, была объявлена срочная эвакуация, в залах царила паника, а полиция тщетно пыталась проникнуть в музей через закрытые по тревоге стеклянные двери. К счастью, как подчеркнули министры, никто не пострадал ни среди гостей, ни среди работников Лувра.

В результате налета хранители музея, согласно последним данным, недосчитались восьми предметов.

В их числе ожерелье и серьги из изумрудно-бриллиантового гарнитура императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, диадема и сапфировое ожерелье, принадлежавшие падчерице Наполеона Гортензии Богарне (а затем королеве Марии-Амалии, супруге короля Луи-Филиппа), диадема и корсажная брошь супруги его племянника Наполеона III, императрицы Евгении. К счастью, знаменитый «Регент», крупнейший бриллиант коллекции весом более 140 карат, остался на месте. Еще один из похищенных экспонатов — корона императрицы Евгении, украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами,— позже был найден снаружи. Грабители в спешке потеряли корону. Она повреждена, но, по словам экспертов, может быть восстановлена.

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III

Фото: Wouter Engler / Wikipedia

Бриллианты королевской коллекции в Галерее Аполлона в Лувре

Фото: Alexander Turnbull / AP

Ущерб оценивается, однако специалисты уже говорят о «невосполнимых потерях для культурного наследия». Пока музейные специалисты описывают потери, а следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, остаются в силе все версии, включая связь с ограблением парижского Музея естественной истории в сентябре. В том случае преступники расплавили украденные золотые самородки для перепродажи. Более всего хранители опасаются, что похищенные драгоценности будут переплавлены, а бриллианты — распроданы по отдельности.

По словам Рашиды Дати, «уязвимость музеев проблема не новая». «В течение 40 лет вопрос безопасности крупных музеев фактически не поднимался. Сегодня необходимо адаптировать их к новым формам организованной преступности»,— подчеркнула министр, имея в виду серию недавних нападений на музеи, жертвами которых кроме Лувра и Музея естественной истории стали парижский музей Коньяк-Жэ, Музей Жака Ширака в Сарране (Коррез) и музей керамики Адриена Дюбуше в Лиможе.

Алексей Тарханов, Париж

Секреты Лувра

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

