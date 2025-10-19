Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава МВД Франции Нуньес допустил, что Лувр ограбили иностранцы

Грабители, похитившие из Лувра сокровища французских императоров, могут быть иностранцами. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью France Inter.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По информации Le Parisien, полицейские нашли рядом с музеем две шлифовальные машины, газовую горелку, емкости с бензином, перчатки, рацию и одеяло. Также был обнаружен желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих.

Инцидент произошел утром 19 октября. По данным МВД, группа из трех-четырех человек с помощью подъемной лестницы на грузовике вырезала окно музея дисковой пилой. Вся операция заняла всего семь минут.

По предварительным данным, были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и тиара. Позже недалеко от Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III Евгении. Правоохранители ищут преступников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воры у “Врат искусств”».

