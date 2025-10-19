В Крыму поднимут лимит на продажу топлива до 30 литров в сутки на человека

Власти Крыма с 20 октября повысят лимит на продажу топлива «в одни руки» — норматив увеличится с 20 до 30 литров, как это было до 1 октября. Всего с завтрашнего дня в регионе будут работать 130 заправок, где можно будет купить горючее, сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму и в некоторых других регионах России сохраняется дефицит топлива из-за остановок производства на нефтеперерабатывающих заводах. Оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. При этом вице-премьер России Александр Новак заявляет, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен нефтепродуктами, хотя также он признает, что на российском рынке топлива «иногда» возникают транспортно-логистические проблемы.

Для борьбы с дефицитом правительство предлагало увеличить импорт бензина из Белоруссии, а также обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, 12 октября президент России Владимир Путин на семь месяцев ввел мораторий на обнуление топливного демпфера.

