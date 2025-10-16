Новак: правительство делает все для стабильности на энергетическом рынке

На российском рынке топлива «иногда» возникают транспортно-логистические проблемы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Правительство прикладывает все усилия, чтобы ситуация оставалась стабильной, сказал политический деятель. Власти занимаются перенаправлением потоков топлива и прибегают к другим методам регулирования, сообщил он.

«Сегодня, в том числе с учетом снижения спроса, окончанием периода активных отпусков и с учетом увеличения объемов производства, которые компании взяли на себя дополнительно, мы видим баланс спроса и предложения»,— сказал господин Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Накануне господин Новак заявил, что правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. Вчера же президент Санкт-Петербургской биржи Игорь Артемьев заявил, что с сентября белорусские компании увеличили поставки топлива в Россию. Как узнал «Ъ», это призвано поддержать внутренний рынок в условиях падения производства и дефицита бензина в некоторых регионах.

