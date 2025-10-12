С нефтяников сняли лимиты

Российские власти учли пожелания ряда нефтекомпаний и ввели по май 2026 года мораторий на обнуление топливного демпфера, происходящее при определенном превышении оптовых цен над индикативными. Скорее всего, полагают эксперты, в ближайшее время бензин АИ-92 на бирже не подешевеет ниже 72,5 тыс. руб. за тонну, что близко к уровню предельных цен для получения выплат. Операторы АЗС предупреждают, что нефтекомпании могут лишиться стимула сдерживать оптовые котировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С октября 2025 года по май 2026 года при расчете топливного демпфера не будет учитываться отклонение оптовых цен на АИ-92 и дизтопливо от индикативных. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 12 октября. Документ также выводит из-под действия акциза дизтопливо, полученное путем смешения авиационного керосина и иных компонентов организациями, не имеющими мощностей по переработке нефти. Указ объясняется защитой национальных интересов РФ и разработан в том числе в соответствии с законом об ответных мерах на недружественные действия США и иных иностранных государств.

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизтопливо в случае, если экспортная цена выше внутрироссийской. Но если оптовые цены на топливо за месяц отклоняются более чем на 10% по АИ-92 и на 20% по дизельному топливу, выплаты обнуляются.

В последние месяцы из-за обострения ситуации на топливном рынке в связи с внеплановыми остановками НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. В сентябре, по данным Минфина, нефтекомпании получили по демпферу 30,5 млрд руб., что почти втрое меньше, чем в августе (80,4 млрд руб.), и почти впятеро, чем годом ранее (145,7 млрд руб.).

Источники “Ъ” связывали снижение выплат с тем, что нефтекомпании потеряли субсидию по бензину за август (см. “Ъ” от 3 октября).

В октябре в Госдуму внесен законопроект, который повышает диапазон отклонения биржевых цен от индикативных, при котором нефтекомпании могут получить демпфер. Для АИ-92 с сентября показатель будет увеличен до 20%, для дизтоплива — до 30%.

В сентябре, согласно ФАС, средняя оптовая цена АИ-92 составила 72 302 руб. за тонну, то есть вплотную приблизилась к новой цене отсечения (72 540 руб. за тонну), притом что большую часть месяца, как и прошедшие дни октября, биржевые цены держались значительно выше, отмечает эксперт. Так, 10 октября АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части РФ подорожал на 0,01%, до 74,14 тыс. руб. за тонну, что немного ниже исторического максимума в 74,2 тыс. руб. за тонну, зафиксированного 6 октября. С начала месяца котировки АИ-92 превышают 73,69 тыс. руб. за тонну.

По всей видимости, рассуждает налоговый эксперт Борис Луцет, власти не прогнозируют в ближайшее время снижения оптовых цен АИ-92 ниже 72,5 тыс. руб. за тонну. По дизтопливу котировки еще находятся в границах новых предельных цен, но уже подошли к ним достаточно близко, превысив 73 тыс. руб. за тонну, добавляет он. Как считает эксперт, указ президента также свидетельствует об отсутствии консенсуса по вопросам поддержки нефтяной отрасли: «В противном случае правительством были бы сформулированы и внесены необходимые поправки к большому налоговому законопроекту».

Олег Абелев из «Риком-Траст» напоминает, что некоторые нефтекомпании предлагали дать правительству право приостанавливать обнуление демпфера в случае форс-мажора. «Видимо, такое обстоятельство и случилось»,— рассуждает он. В сентябре такое мнение, в частности, высказывал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, отмечая, что иногда демпфер в принципе не может работать, а учесть все возможные сценарии невозможно. По словам Олега Абелева, нефтекомпаниям это позволит поддержать объемы переработки и инвестиции в модернизацию. Борис Луцет добавляет, что в проекте бюджета на 2025 год на выплаты по демпферу заложено 958,3 млрд руб., на 2026 год — 1,25 трлн руб.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков называет мораторий «пряником» для нефтекомпаний, стимулирующим поставлять на внутренний рынок больше нефтепродуктов. Это должно поддержать производителей в условиях 50% высоких ставок кредитов и ремонтов НПЗ в условиях санкций, из-за которых повысилась стоимость оборудования и запчастей. Но, полагает он, государство может потребовать и что-то взамен. Например, в дальнейшем речь может пойти о повышении обязательных объемов продаж топлива через биржу.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша говорит, что мораторий лишает нефтекомпании стимула сдерживать оптовые котировки, что грозит большим перекосом оптовых и розничных цен и дополнительным потерям АЗС. По его словам, в связи с этим необходимо введение композитного индекса инфляции, который должен учитывать все факторы, влияющие на рост розничных цен на топливо, что РТС неоднократно предлагал правительству. Управляющий партнер «Пролеум» Максим Дьяченко мораторий поддерживает и выражает надежду, что правительство найдет способы сдерживать оптовые цены. Решение по дизтопливу он также считает правильным: «Приближается зима, а произвести таким способом дизтопливо можно на большом количестве нефтебаз».

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко