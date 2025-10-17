Пора бы остыть

На российском рынке нефтепродуктов наметилось осторожное охлаждение. После периода взрывного роста биржевые котировки бензина и дизтоплива начали стабилизироваться. Но говорить о развороте тенденции пока рано — дефицит топлива остается ключевым фактором давления на рынок. По мнению аналитиков, перегрев рынка сменился хрупким равновесием, которое зависит от темпов восстановления поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Биржевые котировки нефтепродуктов подают осторожные сигналы, свидетельствующие о замедлении темпов роста. По некоторым продуктам цены все еще держатся на историческом максимуме: так, биржевая стоимость бензина марки АИ-92 обновляет рекорды четвертый день подряд, 17 октября на Петербургской бирже по индексу европейской части России она выросла на 0,02%, до 74,28 тыс. руб. за тонну — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Марка АИ-95, напротив, подешевела на 0,11%, до 80,03 тыс. руб. за тонну. Исторического максимума в 80,5 тыс. руб. котировки достигали 12 августа. Цены на летнее дизельное топливо снизились на 4,52%, до 69,64 тыс. руб. за тонну, на межсезонное — на 4,52%, до 67,06 тыс. руб., на зимнее — на 0,05%, до 77,55 тыс. руб.

В «ОМТ-Консалт» отмечают, что на внутреннем рынке нефтепродуктов наметилась слабая тенденция к стабилизации.

По данным компании, с 1 по 17 октября бензин АИ-92 подорожал в среднем на 0,8%, АИ-95 — на 0,1%, тогда как дизтопливо подешевело на 1,6%. В компании отмечают, что с 13 по 17 октября рост биржевого индекса АИ-92 в европейской части России не превышал 30 руб. на тонну благодаря мерам по сдерживанию цен.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что существенного диспаритета между НПЗ по базисам отгрузки сейчас не наблюдается. При этом, несмотря на административные ограничения роста цен, котировки продолжают обновлять рекорды: на бензины и зимнее дизельное топливо сохраняется высокий спрос, так как участникам необходимо восполнить запасы, объясняет эксперт.

Осенью правительство приняло целую серию мер, сдерживающих рост цен.

С начала сентября на торгах Петербургской биржи установлены предельные границы колебаний цен на бензин и дизтопливо: от плюс 0,01% до минус 20% от рыночной цены. Верхняя граница была снижена с плюс 0,5%. Максим Дьяченко отмечает, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям работы: начались отгрузки августовских объемов бензинов, что пока не решило проблему дефицита, но позволило участникам рынка почувствовать некоторое облегчение. По его словам, ситуация с дизельным топливом изменилась заметно — объемы продаж растут, и цены начинают корректироваться.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. А 12 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года. Аналитики «ОМТ-Консалт» отмечают, что мораторий на обнуление топливного демпфера пока не оказал заметного влияния на рынок. «Незначительный рост котировок бензина сохраняется из-за высокого спроса, ремонтных простоев на НПЗ и сохраняющихся логистических ограничений»,— добавляют они. Мораторий снял часть регуляторного риска для нефтепереработчиков, снизив вероятность того, что субсидии будут «обнулены» при временных всплесках цен, отмечает президент Независимого топливного союза Павел Баженов, однако рынок уже учитывал реальную ситуацию с физическим предложением (ремонт или простой НПЗ, логистика). «И физическое предложение здесь важнее вкупе со спросом, чем риск как таковой»,— добавляет он.

Тем не менее отказ от учета биржевых цен при расчете выплат по демпферу неизбежно способствовал росту котировок, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, теперь оптовые цены будут стабильно превышать прежние предельные уровни демпфера — 66,45 тыс. руб. за тонну для бензина АИ-92 и 68,64 тыс. руб. — для дизтоплива. Это позволит нефтяным компаниям частично компенсировать потери, связанные, в том числе, с внеплановыми ремонтами на НПЗ. Масштабы этих потерь можно косвенно оценить по данным Росстата, продолжает он: сальдированная прибыль российских производителей нефтепродуктов за первые семь месяцев 2025 года снизилась на 44,9%, до 863,8 млрд руб.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в ближайшее время котировки на летнее и межсезонное дизтопливо будут снижаться, тогда как цены на бензины и зимние сорта дизтоплива останутся в рамках установленного диапазона и могут демонстрировать умеренный рост. Кирилл Родионов прогнозирует, что до конца года биржевая цена АИ-92 будет превышать 70 тыс. руб. за тонну.

Эксперт по фондовому рынку БКС Виталий Манжос добавляет, что сейчас рост котировок частично поддерживается инерцией спроса, поскольку участники рынка готовы переплачивать ради гарантии поставок. В перспективе, считает он, стабилизация произойдет по мере восстановления объемов переработки.

Ольга Семеновых