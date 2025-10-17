Новак сообщил о полном обеспечении внутреннего рынка РФ нефтепродуктами

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок страны обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, и спрос на них снижается. Господин Новак отметил, что цены на топливо растут вместе с ценами на другие товары. Этого нельзя избежать, иначе, «они не будут учитывать уровень инфляции», добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. <…> Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов»,— сказал господин Новак в интервью «Россия 1».

Последние несколько месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. АЗС в некоторых регионах ограничили допустимые объемы продажи бензина в одни руки. 30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, а 12 октября президент на семь месяцев ввел мораторий на обнуление топливного демпфера.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нефтяников сняли лимиты».