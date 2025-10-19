Главные новости к утру 19 октября

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что для завершения боевых действий Украина должна отказаться от подконтрольной ей части ДНР, узнала The Washington Post. В обмен президент России готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

В результате удара БПЛА загорелся один из цехов газзавода в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Правительство выделило 3,5 млрд руб. для Белгородской и Брянской областей на закупку резервных источников энергоснабжения.

Школьника из Дагестана отправили в СИЗО. Следствие утверждает, что в TikTok он общался с участником террористической организации.

Афганистан и Пакистан на переговорах в Дохе договорились о прекращении боев.

США заявили об угрозе нарушения режима прекращения огня в секторе Газа со стороны «Хамаса».