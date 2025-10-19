Школьника из Дагестана арестовали за участие в террористической организации

Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. По версии следствия, подросток в TikTok общался с участником «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ).

Согласно материалам суда, уголовное дело было возбуждено в середине сентября. Решение об аресте несовершеннолетнего вступило в силу в начале октября. В материалах также указано, что подросток учился в школе в селе Хучни.

Адвокаты школьника просили избрать более мягкую меру пресечения и отправить под домашний арест. Они также направили жалобу, но Верховный суд не удовлетворил ее и оставил подростка в СИЗО.

Статья об участии в деятельности террористической организации предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.