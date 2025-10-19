WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для завершения конфликта территория ДНР должна полностью перейти под контроль российской армии. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Владимир Путин готов отказаться от территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль ДНР. Несколько чиновников администрации президента США назвали изменение позиции президента России прогрессом.

Источники WP также рассказали о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с украинской делегацией 17 октября. По их словам, господин Уиткофф «давил» на украинских чиновников, чтобы те согласились на передачу подконтрольной Киеву части ДНР России.

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 октября. На следующий день господин Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США также сообщал, что в течение двух недель в Будапеште должны пройти российско-американские переговоры.