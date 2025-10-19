Правительство выделило двум регионам 3,5 млрд руб. на резервное энергоснабжение

Правительство России выделило Минэнерго 3,5 млрд руб., которые в виде субсидий должны поступить в бюджеты Белгородской и Брянской областей. На эти деньги регионы закупят резервные источники энергоснабжения.

Распоряжение, которое подписал премьер Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовых актов. В нем написано, что 3,5 млрд руб. из федерального бюджета направлены двум регионам для «стабилизации ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса».

Согласно документу, власти Белгородской области смогут закупить 436 единиц резервных источников энергоснабжения на 2,35 млрд руб., власти Брянской области — 738 единиц на 1,17 млрд руб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в октябре несколько раз сообщал об ударах «по инфраструктурным объектам», в результате которых происходили отключения света. Он также призывал жителей частного сектора самостоятельно запасаться электрогенераторами.