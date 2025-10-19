В Оренбургской области из-за налета БПЛА загорелся газзавод

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в результате удара БПЛА загорелся один из цехов газзавода. Пострадавших нет.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Евгений Солнцев писал, что в регионе объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Оренбурга приостановил прием и отправку самолетов.