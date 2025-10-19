Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

МИД Катара сообщил, что Афганистан и Пакистан на переговорах в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.

Катар и Турция выступили посредниками переговоров. «В ходе переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по укреплению прочного мира и стабильности между двумя странами»,— написано в заявлении МИД Катара.

В публикации также указано, что Афганистан и Пакистан договорились провести новые встречи для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

Бои на границе Афганистана и Пакистана начались 11 октября. 15 октября вступило в силу двухдневное перемирие. После его завершения бои возобновились.

