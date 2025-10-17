Главные новости за 17 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Белгородское УМВД проверяет, как проходили очень странные курсы медицинской помощи в школе «Формула успеха» в Таврово. Родители утверждают, что школьников били и заставляли смотреть на фотографии трупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, корабль-музей «Гото Предестинация».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, корабль-музей «Гото Предестинация».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области самые ответственные задания поручают белорусам. Холдинг «Белинжинирингстройинвест», недавно построивший в городе «мегашколу», теперь займется не менее масштабным делом — сносом Центрального стадиона профсоюзов.

Вслед за Белгородской проблемы с электроснабжением начались в Курской области: из-за ударов ВСУ, свет пропадал в Рыльске и Беловском районе.

Бывшие топ-менеджеры «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин не признали вину в хищении бюджетных денег, выделенных на «зубы дракона» на границе с Украиной.

«Липецкая энергосбытовая компания» продолжает разбираться с неплательщиком — «Овощами Черноземья». В этот раз арбитражный суд взыскал с них 12,2 млн руб. долга за электричество и пеней. Всего же с марта 2023 года энергетики подали к «Овощам» 23 иска на общую сумму 2,8 млрд руб.

Новым руководителем судебного департамента Тамбовской области назначен Александр Турецких, прежде возглавлявший региональное управление Минюста и правовой департамент облправительства.