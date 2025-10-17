Руководителем тамбовского судебного департамента назначен Александр Турецких

Александр Турецких назначен руководителем управления судебного департамента в Тамбовской области. К исполнению обязанностей он приступил 17 октября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Турецких с мая 2025 года был замглавы ведомства

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области Александр Турецких с мая 2025 года был замглавы ведомства

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области

Александр Турецких родился в 1977 году. В 1999 году на «отлично» окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». С 2012 по 2017 год возглавлял региональное управление Министерства юстиции РФ. В 2017 году господин Турецких был назначен на пост директора правового департамента администрации Тамбовской области, а впоследствии — правительства Тамбовской области. С 27 мая 2025-го занимал должность замначальника регионального судебного департамента. Общий стаж государственной гражданской службы — более 26 лет. В 2023 году награжден почетной грамотой президента РФ, в 2024-м — благодарственным письмом полпреда главы государства в ЦФО. В 2025 году получил благодарность губернатора Тамбовской области. Имеет классный чин государственного советника юстиции РФ второго класса.

Как отметили в объединенной пресс-службе Тамбовской области, господин Турецких в новой должности сосредоточится на цифровизации судебной системы, направленной на повышение ее доступности для участников процесса.

Накануне стало известно, что Валентин Царев, ранее занимавший должность главы регионального судебного департамента, ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.

Кабира Гасанова