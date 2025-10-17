Шесть населенных пунктов Курской области остаются без света из-за обстрела ВСУ

Энергетики практически полностью восстановили электроснабжение в Рыльске и Беловском районе Курской области после вчерашних атак ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, без света остаются шесть населенных пунктов Беловского района. Подачу ресурса могут восстановить в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Рыльске электроснабжение было в большей части восстановлено вчера, за исключением трех частных домов и одного МКД. Место атаки обследовали саперы. Чтобы восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам временно придется отключить электричество в Рыльске»,— рассказал глава региона.

Господин Хинштейн добавил, что в Рыльске выбиты окна в четырех домах. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

Из сообщений главы региона следует, что накануне вечером ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске, из-за чего часть города и пригород остались без света. Также была перебита газовая труба. Кроме того, дважды атаковали подстанцию в слободе Белая — было приостановлено электроснабжение 40 населенных пунктов. В результате ударов никто не пострадал.

Алина Морозова