ЛЭСК взыскала с «Овощей Черноземья» 12 млн рублей долга за электричество

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил очередной иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к местной структуре агрохолдинга «Эко-культура» ООО «Овощи Черноземья», взыскав с нее 12,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск был подан в мае этого года из-за просрочки оплаты за электричество. Основной долг составил 10,6 млн руб., еще 1,6 млн руб. — пени. ЛЭСК направляла «Овощам Черноземья» досудебную претензию, однако она осталась без удовлетворения. Отмечается, что только с начала этого года ЛЭСК предъявила уже девять исков к компании из-за долгов за электричество.

Всего же с марта 2023 года энергетики подали к «Овощам Черноземья» 23 иска на общую сумму 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — систематическая просрочка оплаты электроэнергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземья» «Засудили по самые помидоры».

Егор Якимов