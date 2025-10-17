МВД проводит проверку после жалобы на избиение белгородского школьника на курсах медпомощи

В правительстве Белгородской области прокомментировали жалобы на проведенные бойцами теробороны курсы медпомощи в школе «Формула успеха» в поселке Таврово, во время которых, по заявлению родителей, школьников били и показывали им фотографии трупов.

Первый замминистра образования области Андрей Мухартов сообщил, что «по всем фактам из обращения управлением образования администрации Белгородского района параллельно с ОМВД по району проводится проверка». Комментарий господина Мухартова опубликован на странице во «Вконтакте» губернатора Вячеслава Гладкова.

Накануне сразу несколько родителей школьников из образовательного центра «Формула успеха», расположенного в современном коттеджном поселке Таврово в пригороде Белгорода, в комментариях на странице губернатора во «Вконтакте» пожаловались, что девятиклассников собрали в актовом зале, где якобы «военные просили перетягивать жгутами руки, держа конец в зубах». По словам одной из матерей, у некоторых детей от этого посинели руки. Также, как рассказала в комментариях подписчица губернатора, представившаяся матерью школьника, подросткам кричали «ты двухсотый» и показывали картинки с трупами, ампутированными конечностями, «вывалившиеся глаза у трупа, кровь и прочее».

На одного из школьников надели бронежилет и полный комплект защиты, после чего мужчина в военной форме, чтобы показать «уровень защиты», ударил подростка сначала по шлему, а затем дважды ногой по спине, защищенной бронежилетом. Затем организаторы курсов предложили другим детям ударить товарища в броне руками и ногами, чем многие и воспользовались. Видео, предположительно, этого инцидента впоследствии было тоже опубликовано в комментариях на странице губернатора.

Сергей Калашников