Центральный стадион профсоюзов в Воронеже снесут строители «мегашколы»

Воронежское ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», выиграло подряд на снос Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в облцентре. Компания получила контракт за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Заброшенные и частично разрушенные трибуны Центрального стадиона профсоюзов

Согласно порталу госзакупок, на участие в конкурсе поступило восемь заявок. Все они соответствовали требованиям. Победитель сделал самое низкое ценовое предложение. Занявший второе место участник готов был выполнить работы за 125 млн руб., третье — за 231,4 млн. Остальные претенденты оценили свои услуги в 210–269,5 млн руб.

Источники «Ъ-Черноземье» на строительном рынке считают, что белорусы очень активно вели себя на тендере. Они трижды запрашивали разъяснения по условиям торгов.

Работы по контракту необходимо завершить к середине апреля 2026 года. В них также входит строительство одного из объектов нового спортивного комплекса — билетной кассы, которая на период строительства будет выполнять временные хозяйственные функции.

Новый стадион на месте ЦСП будет рассчитан как минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных граждан. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для местного футбольного клуба «Факел». Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров.

Алина Морозова