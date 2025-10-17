Главные новости за 17 октября. Кавказ

В Северо-Кавказском федеральном округе полицейские задержали подозреваемого в организации заказного убийства двух пасторов. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 33 (соучастие в преступлении) и 105 УК РФ (убийство). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За полгода задолженность жителей Ставропольского края по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов составила более 423 млн руб. Должникам предложено решить этот вопрос в досудебном порядке.

Конкурсный управляющий обанкротившегося МУП «Моздокский водоканал» Юлия Шиленко направила в арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания иск о взыскании убытков с бывших руководителей предприятия. Согласно заявлению, с Зои Суворовой требуют возместить 18,6 млн руб., с Сергея Джанжакова — 28,1 млн руб. Общая сумма претензий составляет 46,7 млн руб.

В Владикавказе 4 июля произошел трагический инцидент между продавцом краски и 38-летним жителем села Чикола. Клиент пожаловался на неправильный оттенок покрашенного автомобиля и пришел в магазин требовать компенсацию. В ходе конфликта продавец нанес мужчине удар по голове, от которого пострадавший скончался в больнице.

В Кабардино-Балкарии обнаружили бактерии кишечной палочки в образце сметаны 40% жирности.

Прокурор Эльбрусского района обратился в суд с иском о взыскании с «МКД Эльбрус» морального вреда в пользу сына погибшего в аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Размер компенсации должен составить 15 млн руб.