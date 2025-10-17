Жители Ставрополья задолжали за капремонт 423 млн рублей

За полгода задолженность жителей Ставропольского края по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов составила более 423 млн руб. Должникам предложено решить этот вопрос в досудебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма задолженности за капремонт прописана в квитанциях отдельной строкой, чтобы собственники жилья не могли ее игнорировать. В квитанциях долг выделен отдельной строкой, чтобы должники не могли его игнорировать. Если и в этом случае неплательщики не погасят долг добровольно, его будут взыскивать через суд.

В фонде отметили, что каждая сумма, возвращенная без суда, способствует вовремя проводить ремонт.

Наталья Белоштейн