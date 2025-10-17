Во Владикавказе продавец краски убил клиента из-за цвета авто

В Владикавказе 4 июля произошел трагический инцидент между продавцом краски и 38-летним жителем села Чикола, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Клиент пожаловался на неправильный оттенок покрашенного автомобиля и пришел в магазин требовать компенсацию. В ходе конфликта продавец нанес мужчине удар по голове, от которого пострадавший скончался в больнице.

По факту убийства Прокуратура Промышленного района утвердила обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Дело передали в суд, продавцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Станислав Маслаков