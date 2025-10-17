Сын погибшего на канатной дороге на Эльбрусе требует выплатить 15 млн рублей

Прокурор Эльбрусского района обратился в суд с иском о взыскании с «МКД Эльбрус» морального вреда в пользу сына погибшего в аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Размер компенсации должен составить 15 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского районного суда.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

ЧП на однокресельной канатной дороге, эксплуатируемой «МКД Эльбрус» и расположенной на территории «Азау», произошло 12 сентября. По данным следствия, во время движения канатной дороги произошло сваливание каната с пятой опоры канатной дороги. В результате аварии пассажир погиб, упав на землю.

В связи с риском продажи имущества «МКД Эльбрус» и невозможностью выплатить заявленную компенсацию, прокурор ходатайствовал о наложении ареста на банковские счета компании. Ходатайство прокурора было удовлетворено.

Мария Хоперская