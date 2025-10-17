В Кабардино-Балкарии нашли кишечную палочку в сметане

В Кабардино-Балкарии обнаружили бактерии кишечной палочки в образце сметаны 40% жирности. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

О нарушении сообщили в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер реагирования.

«Бактерии группы кишечной палочки – это санитарно-показательные микроорганизмы. Их наличие в готовой молочной продукции недопустимо и свидетельствует о нарушениях технологического процесса на производстве. Попадание БГКП в организм человека может вызвать острые кишечные инфекции и другие заболевания», – говорится в сообщении.

Константин Соловьев