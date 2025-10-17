В Северной Осетии с бывших директоров водоканала взыскивают 46 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося МУП «Моздокский водоканал» Юлия Шиленко направила в арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания иск о взыскании убытков с бывших руководителей предприятия. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно заявлению, с Зои Суворовой требуют возместить 18,6 млн руб., с Сергея Джанжакова — 28,1 млн руб. Общая сумма претензий составляет 46,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Моздокский водоканал» зарегистрирован в 1993 году в городе Моздок (Севаерная Осетия). Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредитель — администрация Местного Самоуправления Моздокского Городского Поселения Моздокского Района Республики Северная Осетия-Алания. Уставный капитал компании — 9,6 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 39,2 млн руб., убыток — 5,6 млн руб.

Арбитражный суд региона 9 декабря 2024 года признал МУП «Моздокский водоканал» банкротом и открыл конкурсное производство. Управляющим назначили Юлию Шиленко из СРО «Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет"».

Тат Гаспарян