Глава минздрава РФ Мурашко не прилетел в Екатеринбург из-за загруженного графика

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не прилетел в Екатеринбург на 95-летие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из-за загруженного графика, об этом он сообщил на церемонии по видеосвязи, передает корреспондент «Ъ-Урал». Господин Мурашко является выпускником этого вуза.

«95 лет — это история, написанная вашими руками. Это целая эпоха самоотверженного труда, открытий, тысячи подготовленных специалистов, которые каждый день спасают жизни и дарят здоровье людям»,— говорится в видео-поздравлении Михаила Мурашко.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что коллектив Уральского института кардиологии намеревался встретиться с министром в день его визита в Екатеринбург. Они выступают против решения министерства здравоохранения Свердловской области о смене руководства в кардиоцентре.

Об отставке главного врача Уральского института кардиологии Яна Габинского стало известно 7 октября. Минздрав отказался продлевать с ним контракт по причине достижения руководителем учреждения предельного возраста. На должность исполняющего обязанности главного врача был назначен анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский.

Полина Бабинцева