Премьер-министр Монголии ушел в отставку через четыре месяца после назначения

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Господин Занданшатар занимал пост премьер-министра Монголии с июня этого года. С 2019 года он был председателем парламента страны. С ноября 2009-го по август 2012 года Гомбожавын Занданшатар находился на должности министра иностранных дел и торговли Монголии.

Предшественник господина Занданшатара, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ (премьер Монголии с января 2021-го по июнь 2025 года), ушел с поста после обвинений в коррупции и массовых протестов в стране. Начало митингам положило видео помолвки его сына, на которой 23-летний мужчина подарил невесте бриллиантовое кольцо, автомобиль Mercedes, брендовую сумку и полет на вертолете.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потому что нельзя быть на свете богатым таким».