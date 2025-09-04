Путин: Россию и Монголию связывает общее героическое прошлое

Президент России Владимир Путин заявил, что прочный фундамент для развития отношений РФ и Монголии заложило общее героическое прошлое. Об этом глава государства рассказал во время встречи с монгольским премьер-министром Гомбожавыном Занданшатаром на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Наше взаимодействие с Монголией... имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов»,— подчеркнул российский лидер на переговорах. Владимир Путин назвал Монголию соседом, другом и стратегическим партнером.

Товарооборот между двумя странами превысил 17 млрд руб. за 2024 год, добавил господин Путин. В целом, убежден президент, ситуация складывается «в положительном ключе». Глава государства также выразил надежду, что работа монгольской делегации на ВЭФ будет полезна. «Здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»,— пояснил он.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский вблизи Владивостока. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».