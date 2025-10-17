Суд оставил бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он останется в СИЗО до 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал Олега Чемезова 30 сентября — после того, как в СИЗО уже отправили других фигурантов дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго»: бизнесмена Алексея Боброва, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных, экс-руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Всем им предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признал. Все они не смогли оспорить избранную меру пресечения.

Массовые аресты начались после рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. 10 октября решением суда у них были изъяты акции «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и других компаний.

В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

Экс-супруга Олега Чемезова — Ирина Чемезова — находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. В проблемах с полученным грантом Ирина Чемезова обвинила главу регионального департамента туризма Эльмиру Туканову.

Артем Путилов