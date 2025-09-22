Суд взялся за дело с энергией

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник, 22 сентября, приступил к предварительному слушанию по иску Генпрокуратуры, требующей изъять в доход государства у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва компании, работающие в сфере ЖКХ и энергетики в регионах УрФО. Надзорный орган полагает, что ответчики получили активы благодаря коррупционным связям с высокопоставленными чиновниками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для рассмотрения иска об обращении в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва Ленинский районный суд Екатеринбурга выделил актовый зал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Для рассмотрения иска об обращении в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва Ленинский районный суд Екатеринбурга выделил актовый зал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд 10 сентября. Она требует изъять такие активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, как «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «Суэнко», «Курганская ТЭЦ». В качестве ответчиков и третьих лиц в деле фигурирует более 40 человек, включая бывших и действующих высокопоставленных чиновников, и компании.

По данным надзорного органа, в результате коррупционного сговора «Корпорация СТС» безвозмездно получила принадлежащее государству имущество.

«Получение ими объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур»,— говориться в иске Генпрокуратуры.

В надзоре считают, что «Облкоммунэнерго», принадлежащее властям Свердловской области, перешло под контроль Артема Бикова и Алексея Боброва благодаря действиям экс-министра по госимуществу региона Алексея Пьянкова (занимал пост 2012–2016 годы) и бывшего министра по энергетике и ЖКХ Николая Смирнова (2011–2025 годы). Затем, по мнению Генпрокуратуры, над «Корпорацией СТС» «шефствовал» вице-губернатор Олег Чемезов, который лоббировал в органах власти «кабальные тарифы». Как следует из иска, взамен структуры Артема Бикова и Алексея Боброва передавали его родственникам и доверенным лицам на льготных условиях имущество и оказывали услуги.

«За счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, монополизировав рынок энергоснабжения УрФО»,— говорится в исковом заявлении.

Отдельно отмечается, что инвестировать в коммунальную инфраструктуру они не стали, а «при поддержке руководителей органов власти регионов», работали исключительно за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов.

В понедельник, 22 сентября, Ленинский райсуд приступил к предварительному слушанию. Учитывая большое количество ответчиков и журналистов, заседание решили провести в актовом зале.

На нем стало известно, что клиенты банка «Агропромкредит», подконтрольного господам Бикову и Боброву, не могут воспользоваться своими счетами из-за обеспечительных мер, принятых по иску Генпрокуратуры.

По словам представителя банка Александра Белоконева, проблемы испытывают около 40 тыс. физических и 1,5 тыс. юридических лиц, что «бьет по деловой репутации» банка.

Затем судья, несмотря на возражение защиты, удовлетворил ходатайства прокурора о закрытии процесса для журналистов.

После окончания заседания его участники сообщили, что предварительные слушания продолжатся 23 сентября.

В «Облкоммунэнерго» сообщили, что в 2010–2012 годах оно находилось в тяжелом финансовом положении из-за «недостаточного тарифного регулирования и отсутствия мероприятий по снижению и оптимизации расходов предприятия». При этом в компании отметили, что в приватизации актива в 2013 году участвовал действующий губернатор Свердловской области Денис Паслер, который тогда возглавлял областное правительство. По ее данным, он дал директиву министру по правлению госимуществом Алексею Пьянкову голосовать «за» реорганизацию компании в форме слияния с ОАО «Облкоммунэнерго Инвест», принадлежавшим господам Бикову и Боброву.

В отзыве отмечается, что сейчас АО «Облкоммунэнерго» является одним из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. По данным на сентябрь 2024 года рыночная стоимость активов компании составляла 10,7 млрд руб.

Примечательно, что утром 22 сентября перед заседанием суда сотрудники правоохранительных органов провели в офисе «Облкоммунэнерго» «оперативные мероприятия», подробности которых пока не известны.

Артем Путилов, Полина Бабинцева, Екатеринбург