Ирина Чемезова останется под домашним арестом до 1 ноября по решению Свердловского областного суда, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Органами предварительного расследования экс-супруге бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова предъявлено обвинение в совершении двух мошенничеств – двух хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Напомним, Ирина Чемезова также является председателем Союза женщин Свердловской области.

Защита пыталась обжаловать избранную меру пресечения в суде апелляционной инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ей запрещено без согласия следователя, прокурора, суда общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением близких родственников и лиц, проживающих с ней в одной квартире. Также ей запрещено пользоваться интернетом за исключением использования государственных и образовательных интернет-ресурсов, общения с судом, контролирующим органом и с допущенными к участию в уголовном деле адвокатами.

По сведениям «Ъ-Урал», уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. Недавно компания «Новый мир» подала иск к департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Она требует признать незаконным акт проверки, проведенной ведомством.

Артем Путилов