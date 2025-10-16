Главные новости за 16 октября. Ростов-на-Дону и область

Вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту вырубки 30 сосен в Новочеркасске.

С 2027 по 2029 годы в Ростовской области планируют построить три ветропарка мощностью 700 МВт.

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» закрыли мотосезон, организовав на центральных улицах и показ техники.

В Таганроге завершается разработка нового генерального плана города. Мероприятия по созданию обновленного плана стартовали в 2024 году, разработчиком выступает ООО «НПО «ЮРГЦ»». Разработку должны завершить к 18 ноября этого года.

Погибла врач-эндокринолог из Ростова-на-Дону Марина Айрапетян. Информация об этом появилась на сайте клиники «Давинчи», где работала медик.

Власти Ростова-на-Дону планируют благоустроить Западный разворот, крупный транспортный узел на Центральном рынке, ведущий на Западный жилой массив.